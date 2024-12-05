Десять нижегородских компаний приняли участие в бизнес-миссии в Санкт-Петербург в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»

Десять нижегородских предприятий приняли участие в деловой поездке в Санкт-Петербург. Бизнес-миссию организовали центр «Мой бизнес» и министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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