Что-то пошло не так. Что сказал Зеленский Дональду Трампу при встрече в Ватикане? Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Президент США Дональд Трамп "усомнился" в желании Владимира Путина заключать мир с Украиной. Зеленский что-то знает? Президент США Дональд Трамп серьёзно изменился после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Ватикане.
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