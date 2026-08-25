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«Газпром Арена» о концерте Канье: «Организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея документов для проведения концерта. Договора аренды площадки не было и нет»

Пресс-служба «Газпром Арены» опубликовала сообщение на фоне ситуации с концертом Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

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