Топ-4 прогнозов от Дага Кейси на 2023 год

*Даглас Роберт Кейси — американский писатель-экономист, основатель и председатель Casey Research.International Man: Какие важные тенденции, по вашему мнению, будут развиваться в 2023 году ?Даг Кейси: Возможно, самым большим поворотным моментом в новейшей современной истории стал 2020 год.
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