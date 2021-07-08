TeleTrade

TeleTrade

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Свежие комментарии

  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 11:00 GMT Мексика опубликует инфляционные данные за июньВ 12:15 GMT Россия опубликует данные по потребительским настроениям за 2 кварталВ 14:00 GMT Мексика опубликует протоколы последнего заседанияВ 11:00 GMT Мексика опубликует инфляционные данные за июньВ 12:15 GMT Россия опубликует данные по потребительским настроениям за 2 кварталВ 14:00 GMT Мексика опубликует протоколы последнего заседания ЦентробанкаВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .

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