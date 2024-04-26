TWZ: замглавы Пентагона признал провал поставленного на Украину оружия

Global look press/Keystone Press Agency/Sgt. Alec Dionne Заместитель главы Пентагона Ллойда Остина Билл Лаплант признал провал поставленного Соединенными Штатами на Украину оружия, сообщает издание The War Zone (TWZ).
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