Секретный «банковский» отдел британского министерства обороны, который создавался для ограничения коммерческой активности террористической организации «Исламское государство»*, приступил к операции по противостоянию Российской Федерации и КНР.
Секретный «банковский» отдел британского министерства обороны, который создавался для ограничения коммерческой активности террористической организации «Исламское государство»*, приступил к операции по противостоянию Российской Федерации и КНР.
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