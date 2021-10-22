Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Антон
    Похоже на правду!Эксперт объяснил ...
  • Сергей Лахов
    Японские потомки самураев лихо сидя на диване размахивают своими ржавыми мечами и мечтают, как они своей "жёсткой" ли...Японцы призвали з...
  • Meerflieger
    Бывший снова во власть рвётся...Челябинский полит...

Британия начала секретную спецоперацию против России и КНР

Британия начала секретную спецоперацию против России и КНР

Секретный «банковский» отдел британского министерства обороны, который создавался для ограничения коммерческой активности террористической организации «Исламское государство»*, приступил к операции по противостоянию Российской Федерации и КНР.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Михаил
Бери ношу по себе .... смешно однако над непобритыми...

Картина дня

наверх