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Трамп решил сократить взносы в ООН: деньги пойдут на рекордные военные расходы

Трамп решил сократить взносы в ООН: деньги пойдут на рекордные военные расходы

ВАШИНГТОН, 2 мая, ФедералПресс. Президент США в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил приостановить все добровольные и большую часть обязательных взносов в ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ, так как такие расходы «не соответствуют приоритетам администрации».

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