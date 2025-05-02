Трамп решил сократить взносы в ООН: деньги пойдут на рекордные военные расходы

ВАШИНГТОН, 2 мая, ФедералПресс. Президент США в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил приостановить все добровольные и большую часть обязательных взносов в ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ, так как такие расходы «не соответствуют приоритетам администрации».