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Единый порядок размещения ларьков и киосков введут в Подмосковье в сентябре

Единый порядок размещения ларьков и киосков введут в Подмосковье в сентябре

С 1 сентября в Подмосковье начнут действовать единые правила размещения нестационарных торговых объектов, в том числе ларьков и киосков на частных участках.

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