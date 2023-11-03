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Белый дом: договоренности о гумпаузах в палестино-израильском конфликте нет

Белый дом: договоренности о гумпаузах в палестино-израильском конфликте нет

Договоренности о гуманитарных паузах в палестино-израильском конфликте до сих пор нет. Об этом во время брифинга рассказал высокопоставленный американский чиновник из администрации президента США Джо Байдена, сообщает РИА Новости.

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