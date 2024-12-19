Буйнов разбил голову из-за лечения рака! Звезде приходится нелегко.Александр Буйнов, 74-летний кумир миллионов, продолжает непримиримое противостояние с онкологическим недугом, который обострился после временной отмены специальной терапии.
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