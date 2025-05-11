Себастьян Феттель: «Я не сомневаюсь в способностях Хэмилтона»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель уверен, что Льюис Хэмилтон вместе с «Феррари» сможет справиться с проблемами, с которыми столкнулся в первых гонках этого года, и в итоге сумеет вернуть себе привычную скорость.