Из истории ядерного полигона на Новой Земле

Первый подводный ядерный взрыв в СССР и первый ядерный взрыв на Новой Земле 21 сентября 1955 г. Создание Сначала в Советском Союзе проводили ядерные испытания на Семипалатинском полигоне в Казахстане, начиная с первого испытания ядерного оружия в августе 1949 года.
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