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Царьград

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Telegram-канал Shot сообщил об угрозе обмеления Волги к 2043 году

Telegram-канал Shot сообщил об угрозе обмеления Волги к 2043 году

Учёные предупреждают об опасности обмеления Волги в ближайшие 20 лет из-за глобального потепления. Уже в 2025 году уровень воды оказался ниже нормы, что негативно повлияло на судоходство и численность рыбы.

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