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Медведев прервал серию из 5 поражений в финалах

Даниил Медведев в финале в Лос-Кабос обыграл прошлогоднего чемпиона Кэмерона Норри – 7:5, 6:0. Россиянин выиграл первый титул с US Open-2021.

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