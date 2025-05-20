Times: разговор Трампа и Путина понизил вероятность новых санкций против РФ

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа понизил вероятность введения Вашингтоном новых антироссийских санкций, заявил обозреватель британской газеты The Times Джордж Гриллс.
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