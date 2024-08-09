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«Люди с грязными мыслями»: Брухунова не стала молчать после удара по Степаненко

«Люди с грязными мыслями»: Брухунова не стала молчать после удара по Степаненко

Молодая жена Евгения Петросяна подверглась жесткой критике. Татьяна Брухунова Социальные сетиНакануне в Сети разгорелся скандал, связанный с высказыванием Татьяны Брухуновой о связи с Евгением Петросяном.

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