«Люди с грязными мыслями»: Брухунова не стала молчать после удара по Степаненко

Молодая жена Евгения Петросяна подверглась жесткой критике. Татьяна Брухунова Социальные сетиНакануне в Сети разгорелся скандал, связанный с высказыванием Татьяны Брухуновой о связи с Евгением Петросяном.
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