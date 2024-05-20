Израильские министры в панике после того, как МУС запросил ордер на арест военных преступников Нетаньяху и Галланта.
Завыли черти обрезанные:
Комментарии
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Михаил Гринжук
Пора перестать считать евреев жертвами. Один раз начисть еврейское еб..... как следует. А лучше всего испытать на них тактическую ядерную боеголовку..
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10 час.
В С
Не зря жидов, каждые 100 лет, откуда - нибудь изгоняли. Теперь , вот , из Палестины попрут.
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3 час.
A
Air
Жиды-сионисты и есть самые отъявленные фашисты!!! Убийцы, умеющие воевать на янкожидовских танках и самолетах против женщин и детей с камнями!!!
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9 мин.
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