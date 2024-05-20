Завыли черти обрезанные:

Михаил Гринжук Пора перестать считать евреев жертвами. Один раз начисть еврейское еб..... как следует. А лучше всего испытать на них тактическую ядерную боеголовку..

В С Не зря жидов, каждые 100 лет, откуда - нибудь изгоняли. Теперь , вот , из Палестины попрут.