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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дадонов сделал передачу в 3-м матче подряд. У форварда «Далласа» 16+20 в 65 играх

Форвард «Далласа» отличился в игре с «Виннипегом» (1:4), набрав 36-е (16+20) очко в текущем чемпионате НХЛ.

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