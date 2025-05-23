ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

474 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Мистер X
    Родителей оштрафовать, на сумму не менее 50 000 рублей. Сопляков принародно выпороть...😀Завербовали детей...
  • Варлам Устрялов
    Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард должна стать королевой мира То, что она сказала, требовало большого мужеств...Срочно! ШОК! Урож...
  • Варлам Устрялов
    Мутанты явно гордятся тем, что они - дикари--быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -ди...Срочно! ШОК! Урож...

Правительство РФ выделило миллиарды для установки «колпаков» над танкерами с мазутом в море

Правительство РФ выделило миллиарды для установки «колпаков» над танкерами с мазутом в море

Ранее на ликвидацию последствий катастрофы уже выделяли миллиард рублей. Защитные «колпаки» должны работать как укрытия для остающихся под водой трех частях двух потерпевших крушение танкеров (одну из четырех частей, выброшенную на мель на мысе Панагия на Кубани, уже освободили от мазута, демонтировали и сдали на металлолом).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх