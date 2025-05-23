Правительство РФ выделило миллиарды для установки «колпаков» над танкерами с мазутом в море

Ранее на ликвидацию последствий катастрофы уже выделяли миллиард рублей. Защитные «колпаки» должны работать как укрытия для остающихся под водой трех частях двух потерпевших крушение танкеров (одну из четырех частей, выброшенную на мель на мысе Панагия на Кубани, уже освободили от мазута, демонтировали и сдали на металлолом).