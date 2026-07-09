Общественный транспорт вернется на улицу Куйбышева уже в августе

Автобусы и трамваи снова начнут ходить по мосту на улице Куйбышева уже в августе. Об этом заявил первый замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов, который сегодня проинспектировал строительство пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева.
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