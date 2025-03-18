Диетолог Белоусова рассказала о полезных свойствах молока и сливок

Все дело в пищевой ценности продуктов Диетологи спорят, что приносит больше пользу здоровью — молоко или сливки? Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова уверена, что и тот и другой продукт важно включать в рацион.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии