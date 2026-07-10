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Газета.ру

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BFMTV: вернувшая право на участие в президентской гонке Ле Пен лидирует в опросах

BFMTV: вернувшая право на участие в президентской гонке Ле Пен лидирует в опросах

Лидер парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, вернувшая себе через суд право на участие в президентских выборах 2027 во Франции, уверенно лидирует в опросах.

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Комментарии
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Betahon
Марин, вперед! Ты надежда будущей Франции без неонацистов!
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3 н.