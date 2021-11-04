smi.today

1 681 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Галыгин
    Стойкий иммунитет против,, ковида,, человек может приобрести только переболев, и все эти прививки направлены на получ...Нечаев осудил охо...
  • SL
    Ну куда мы денемся от наших застарелых родимых пятен - волюнтаризма, например, или гипертрофированной исполнительност...«Бесправные люди»...
  • Владимир Червоный
    Половина нардепов не вакцинированы, НО требуют это от простых людей. Сколько еще можно издеваться с Народа и проводит...В Украине растет ...

На Украине сообщили о подготовке «контрнаступления» в случае войны с РФ

На Украине сообщили о подготовке «контрнаступления» в случае войны с РФ

Украина и её иностранные партнеры совместными усилиями разработали план широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям», который воплотится в жизнь в ситуации крупномасштабного конфликта с Российской Федерации.

Вернуться к статье
Обсудить
федор
Нет слов. Клоунада и цирк недогосударства.
Дмитрий Фактурович
Арестович, под Мишку Япончика косит. Однако фарт не помог ему воевать.

Картина дня

наверх