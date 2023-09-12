Закон и Порядок

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Милохин вернулся в Россию, а Шепелев признается в любви к Зеленскому

Милохин вернулся в Россию, а Шепелев признается в любви к Зеленскому

Юрий Кот   Не сказать, что в этой новости что-то особенно удивляет. Караван возвращенцев только начинает свой путь — всеми правдами и неправдами, порой через самые труднодоступные места испуганные патриоты будут стремиться обратно, к источнику.

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