На фото Владимирский проспект. Из-за нечищенных крыш наросли сосульки. Их много по всему центру. Как сообщает читательница Мойки78, опасные места начинают перегораживать.
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На фото Владимирский проспект. Из-за нечищенных крыш наросли сосульки. Их много по всему центру. Как сообщает читательница Мойки78, опасные места начинают перегораживать.