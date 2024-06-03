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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Кожевников: «Давайте снимем фильм по финалу Олимпиады-2018 – нужно поддержать российский хоккей. Еще надо отметить 10 лет победы на ЧМ в Минске»

В решающем матче олимпийского хоккейного турнира в 2018 году Россия обыграла Германию в овертайме со счетом 4:3.

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