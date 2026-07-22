Издатель объяснил возвращение романа «1984» в лидеры продаж

Роман Джорджа Оруэлла «1984» снова стал одной из самых продаваемых книг в России. По данным торговых сетей, за первые шесть месяцев этого года произведение заняло второе место среди художественной литературы.
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