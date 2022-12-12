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10 идей для лепки снеговиков. Дети будут в восторге!

10 идей для лепки снеговиков. Дети будут в восторге!

Лепить снеговиков обожают все! Особенно, если снег для этого подходящий. Идеальная температура для лепки: от минус одного до плюс одного градуса.

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