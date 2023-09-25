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СКА проиграл 5 последних матчей из 7, но в гостевой игре против «Адмирала» идет однозначным фаворитом

В очередном матче КХЛ «Адмирал» примет СКА. Победа гостей оценивается в 1.82, тогда как успех хозяев – в 3.

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