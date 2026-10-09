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Чех: Абрамовича вынудили уйти из «Челси», а «Манчестер Сити» потакают

Чех: Абрамовича вынудили уйти из «Челси», а «Манчестер Сити» потакают

Бывший вратарь «Челси» Пётр Чех заявил о двойных стандартах в английском футболе. По его мнению, отношение к «Манчестер Сити» на фоне финансового разбирательства отличается от того, с чем столкнулся Роман Абрамович при вынужденной продаже лондонского клуба.

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