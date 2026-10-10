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Samsung режет выпуск смартфонов на 30%: продавать телефоны стало невыгодно

Samsung режет выпуск смартфонов на 30%: продавать телефоны стало невыгодно

Модули памяти уходят дата-центрам, а маржа производителя смартфонов обнулилась Samsung резко сокращает производство смартфонов в последнем квартале года, но не из-за падения спроса.

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