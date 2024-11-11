Минпромторг оценил ситуацию на рынке сливочного масла в РФ

Ситуация на рынке сливочного масла в России остается стабильной, сообщили в Минпромторге РФ. В ведомстве подчеркивают, что не зафиксировано снижения спроса на продукт, а также его отсутствие на полках магазинов.
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