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МОК НЕ УСПЕЛ РАЗОБРАТЬСЯ С ВАЛИЕВОЙ, НО ИСПОЛЬЗУЕТ ЕЁ ДЛЯ СВОИХ ПЛАНОВ

МОК НЕ УСПЕЛ РАЗОБРАТЬСЯ С ВАЛИЕВОЙ, НО ИСПОЛЬЗУЕТ ЕЁ ДЛЯ СВОИХ ПЛАНОВ

Что касается ситуации с Камилой Валиевой, могу сказать, что никогда подобные истории, связанные с допингом, не рассматриваются меньше месяца.

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