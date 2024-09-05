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Замглавы МИД Панкин рассказал о новых торговых соглашениях РФ

Замглавы МИД Панкин рассказал о новых торговых соглашениях РФ

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев На данный момент ведется разработка целого ряда соглашений о создании зон свободной торговли между ЕАЭС и другими государствами, сообщил в интервью "Известиям" замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

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