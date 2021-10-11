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Кадровой службе МВД России исполняется 103 года

Кадровой службе МВД России исполняется 103 года

В 1918 году совместным решением Народного комиссариата внутренних дел и Народного комиссариата юстиции РСФСР была принята Инструкция «Об организации Советской Рабоче-Крестьянской милиции».

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