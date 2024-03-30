Берегите сердце и следите за давлением: обновленный прогноз магнитных бурь на апрель 2024 года Алиса БронскаяВ апреле нас ожидает напряженный месяц с возмущенной геомагнитной обстановкой, особенно в период солнечного затмения 8 апреля.