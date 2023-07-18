Песков прокомментировал российские удары по объектам портовой инфраструктуры Одессы

Вера смелых

Удары нанесены - это значит, что цели были разведаны заранее . Хранилища там стояли давно - со спутников это было видно. Завод, где клепали надводные беспилотники, тоже не неделю назад появился. Спрашивается, что мешало превентивно все это ликвидировать? Если эта пресловутый зерновая сделка, то для правительства тоже давно было понятно, что ее нагло нарушают.. И завод с хранилищем -это не терминал для погрузки зерна... И - неужели размеры этих были столь малы, что не сработали датчики, если остальные приборы были не настроены на такую малую цель.?... Понятно, что эти вопросы ничего уже не изменят, но...