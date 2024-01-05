На автобус в Севастополе обрушилась скальная порода

Утром 5 января на улице Героев в Севастополе произошел обвал скальной породы на проезжую часть, сообщается на официальном тг- канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.
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