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Воронежские новости

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В Воронеже предложили досрочно разорвать договор с концессионером горпарковок

В Воронеже предложили досрочно разорвать договор с концессионером горпарковок

После отчета городской КСП сомнений не осталось - нужно досрочно разрывать концессионное соглашение. Среди нарушений, которые остаются уже привычными на протяжении нескольких лет, называют неуплату 40% прибыли, а перечисление лишь четверти от общей суммы, отсутствие уборки на парковках, устаревшее оборудование.

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