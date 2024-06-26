В Воронеже предложили досрочно разорвать договор с концессионером горпарковок

После отчета городской КСП сомнений не осталось - нужно досрочно разрывать концессионное соглашение. Среди нарушений, которые остаются уже привычными на протяжении нескольких лет, называют неуплату 40% прибыли, а перечисление лишь четверти от общей суммы, отсутствие уборки на парковках, устаревшее оборудование.
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