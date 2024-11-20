А этот маленький Клоун куда то дошёл? Да не помощи он ждёт, а участия в войне Запада и США напрямую.

АНГЕЛ АНГЕЛ

А кто такой нарик Зе? Жидохохол в не закона, террорист. Террористическая хунта захватившая власть на территории принадлежащие России. Кто с ним будет вести переговоры и его режимом? Любые договоренности и договора будут нелегитимны при избрании легитимной власти, которая их не признает и с юридической стороны будут правы. А потом власти России с террористами переговоров не ведут, только выполнение всех поставленных задач СВО. Которые включают в себя и защиту православия и православных....