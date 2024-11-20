Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    В этой зоне радиационный фон может быть слегка повышен и не влияет роковым образом на здоровье живущих там людей. Опа...Лучше радиация, ч...
  • Владимир Егельницкий
    Говорят, говорят про запреты для мигрантов в такси, а они не убывают никак. Надо реально их запретить, а наших предуп..."Сходи в мечеть, ...
  • Андрей
    кто ещё МУС нах не посылал?😀😀😀МУС выдал ордеры ...

Зеленский заявил, что у Киева нет ресурсов, чтобы дойти до границ 91-го года

Он намерен «вернуть Крым» с помощью дипломатии.В интервью Fox News президент Украины Зеленский заявил, что у армии страны «пока нет столько сил, чтобы с оружием в руках дойти до границ 1991 года».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
А этот маленький Клоун куда то дошёл? Да не помощи он ждёт, а участия в войне Запада и США напрямую.
Ответить
13 час.
М
Мария
Наркошибздику пора  ноги уносить!
Ответить
12 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
А кто такой нарик Зе? Жидохохол в не закона, террорист. Террористическая хунта захватившая власть на территории принадлежащие России. Кто с ним будет вести переговоры и его режимом? Любые договоренности и договора будут нелегитимны при избрании легитимной власти, которая их не признает и с юридической стороны будут правы. А потом власти России с террористами переговоров не ведут, только выполнение всех поставленных задач СВО. Которые включают в себя и защиту православия и православных....
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх