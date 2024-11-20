Он намерен «вернуть Крым» с помощью дипломатии.В интервью Fox News президент Украины Зеленский заявил, что у армии страны «пока нет столько сил, чтобы с оружием в руках дойти до границ 1991 года».
Зеленский заявил, что у Киева нет ресурсов, чтобы дойти до границ 91-го года
Комментарии
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Геннадий Бережнов
А этот маленький Клоун куда то дошёл? Да не помощи он ждёт, а участия в войне Запада и США напрямую.
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13 час.
М
Мария
Наркошибздику пора ноги уносить!
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12 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
А кто такой нарик Зе? Жидохохол в не закона, террорист. Террористическая хунта захватившая власть на территории принадлежащие России. Кто с ним будет вести переговоры и его режимом? Любые договоренности и договора будут нелегитимны при избрании легитимной власти, которая их не признает и с юридической стороны будут правы. А потом власти России с террористами переговоров не ведут, только выполнение всех поставленных задач СВО. Которые включают в себя и защиту православия и православных....
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10 час.
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