Налог на неженатых...

Приколисты

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Может ведь такое случится. Возможно, что это так сказать "звоночки" и озвучивание "инициативы снизу и по просьбам трудящихся женщин".

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