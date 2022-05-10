Налог на неженатых...

Может ведь такое случится. Возможно, что это так сказать "звоночки" и озвучивание "инициативы снизу и по просьбам трудящихся женщин".
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