МОСКВА, 21 октября. ФедералПресс. Радикальной корректировки уровня ключевой ставки Банка России на ближайшем заседании совета директоров регулятора 23 октября ожидать не стоит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым