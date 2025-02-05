Добавьте ледяную воду при варке пельменей, чтобы получились вкусные и сочные в готовом виде: лайфак для хозяюшек Ольга БезродняяПельмени — любимое блюдо многих, которое можно быстро приготовить, но добиться идеального результата часто требует некоторого мастерства.