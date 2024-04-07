Фицо: Запад может наказать Словакию за избрание Пеллегрини президентом

Запад может наказать Словакию за то, что ее граждане избрали президентом социал-демократа Петера Пеллегрини, который выступает за скорейшее достижение мира на Украине и против отправки оружия в эту страну.
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