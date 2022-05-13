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Володимир Зеленський: ми не маємо шукати вихід для Росії

Відеозвернення президента України Володимира Зеленського до щорічної конференції СБ та МВФ. Архівне фото   Володимир Зеленський: ми не повинні шукати вихід для Росії У Києві вважають, що всі поступки Заходу Росії були марними – це підтверджує широкомасштабна агресія проти України КИЇВ – Україна не готова і не «зберігатиме обличчя Путіна і йти на якісь поступки […] Сообщение Володимир Зеленський: ми не маємо шукати вихід для Росії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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