Відеозвернення президента України Володимира Зеленського до щорічної конференції СБ та МВФ. Архівне фото Володимир Зеленський: ми не повинні шукати вихід для Росії У Києві вважають, що всі поступки Заходу Росії були марними – це підтверджує широкомасштабна агресія проти України КИЇВ – Україна не готова і не «зберігатиме обличчя Путіна і йти на якісь поступки […] Сообщение Володимир Зеленський: ми не маємо шукати вихід для Росії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.