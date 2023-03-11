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Экс-дипломат Магосаки: Япония пожалеет о своей антироссийской политике

Экс-дипломат Магосаки: Япония пожалеет о своей антироссийской политике

Через 5–10 лет Япония пожалеет о принятых политических и экономических решениях против России из-за Украины, сообщил бывший дипломат Укэру Магосаки для издания Nikkan Gendai.

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