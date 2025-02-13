Оценка состояния дома стала обязательной при распоряжении материнским капиталом

С начала 2025 года владельцы сертификата могут использовать средства материнского капитала на покупку дома (части дома или дома блокированной застройки) только при условии, что дом признан пригодным для проживания и соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помещению.
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