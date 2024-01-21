Похоронят в Америке: появились новости о покушении на Галкина*

Выяснились неутешительные новости о состоянии молодого супруга Примадонны Уже давно беглый иноагент-русофоб Максим Галкин* демонстрирует панику, показательно опасаясь, что на него совершат покушение под видом несчастного случая.
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