Глава NVIDIA встретился с руководством TSMC для обсуждения назревающего кризиса с ИИ-чипамиБессменный лидер NVIDIA, Дженсен Хуанг (Jensen Huang), на этой неделе провёл переговоры с руководством тайваньской компании TSMC в Тайбэе.
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