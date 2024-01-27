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Глава NVIDIA встретился с руководством TSMC для обсуждения назревающего кризиса ...

Глава NVIDIA встретился с руководством TSMC для обсуждения назревающего кризиса ...

Глава NVIDIA встретился с руководством TSMC для обсуждения назревающего кризиса с ИИ-чипамиБессменный лидер NVIDIA, Дженсен Хуанг (Jensen Huang), на этой неделе провёл переговоры с руководством тайваньской компании TSMC в Тайбэе.

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